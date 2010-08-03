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Dünya

TÜRK KIZILAY'INDAN PAKİSTAN'A 35 TON İNSANİ YARDIM İSLAMABAD (A.A)

03 Ağustos 2010 15:33

-TÜRK KIZILAY'INDAN PAKİSTAN'A 35 TON İNSANİ YARDIM İSLAMABAD (A.A) - 03.08.2010 - Türk Kızılay'ı Pakistan'ın sellerden etkilenen bölgelerine 260 bin TL değerinde, 35 ton insani yardım malzemesi gönderecek. Kızılay Afet Müdahale Birimi Koordinatörü Hakkı Ersoy yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Paktunva eyaletinde sellerden etkilenenlere dağıtılmak amacıyla 35 ton insani yardım malzemesinin Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı ile yarın gönderileceğini söyledi. İnsani yardım malzemelerinin, 25 kilogramlık 1150 gıda paketi, 420 mutfak seti, 1000 battaniye, 1300 uyku tulumu, 2400 sünger yataktan oluştuğunu belirten Ersoy, yardım malzemelerinin İslamabad'da bulunan Türk Kızılay'ı temsilcileri tarafından teslim alınacağını ve Pakistan Kızılayı'na teslim edileceğini ifade etti. Türk Kızılayı'nın İslamabad Temsilcisi Sadullah Arsere de yarın akşam İslamabad'a ulaşması beklenen yardım malzemelerinin selden en fazla etkilenen Novşehra ve Risalpur bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığını kaydetti.

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