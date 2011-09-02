-Türk Kızılayından Libya'ya 7 milyon dolarlık insani yardım malzemesi BİNGAZİ (A.A) - 02.09.2011 - Türk Kızılayı, şubat ayından bu yana çatışmaların yaşandığı Libya'da değeri 7 milyon dolardan fazla insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Libya'da Muammer Kaddafi rejimine karşı şubat ayında başlayan halk ayaklanması ve Kaddafi rejiminin bu ayaklanmaları şiddet kullanılarak bastırmaya çalışması, Libya'da insani krizlerin yaşanmasına neden oldu. Libya'da çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken yüzbinlerce kişi de aileleriyle Tunus, Mısır, Nijer, Çad, Sudan ve Cezayir'e kaçmak zorunda kaldı. Türkiye 6 bini üçüncü ülke vatandaşı toplam 24 bin 621 kişiyi deniz ve havayoluyla Libya'dan tahliye etti. BM Güvenlik Konseyi'nin şubat ayında aldığı 1970 sayılı karar uyarınca Libya'ya acil insani yardım ulaştırılması için seferber olan kuruluşlardan birisi de Türk Kızılayı. Kurum, hem yaralılara hem de mülteci konumuna düşen vatandaşlara Libya ve gittikleri ülkelerde yardım ulaştırdı. Türkiye'den gemiler, THY ve askeri uçaklar aracılığıyla gönderilen yardımlar arasında çadır, kuru gıda, hazır yiyecek, su, hijyen seti, battaniye, ekmek, bebek maması gibi temel ihtiyaç maddeler bulunuyor. Türk Kızılayı'nın Bingazi'deki çalışmaları arasında mobil ekmek fırını kurulması ve çocuklara oyuncak dağıtımı gibi faaliyetler de yer alıyor. Kızılay, çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde savaştan kaçan Libya halkı için kurulan çadırkentlerde de vatandaşların her türlü ihtiyacını giderdi. Türk Kızılayı Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, çatışmaların başladığı günden bu yana 7 milyon dolardan fazla insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Bölgede en kaliteli gıda ve giyim malzemelerini dağıttıklarını kaydeden Aydın, ''Çünkü Libya halkının ekonomik durumu iç savaştan önce gayet yüksekti. Burada yardım dağıtan yabancı kuruluşlar bizim kolilerimizi örnek alıyorlar. Daha önceki yardımlarının şeklini bize bakarak değiştirdiler. Libya halkı da yardımlarımızdan son derece memnun'' dedi. Her aileye içinde kuru gıda ve hijyen malzemelerinin olduğu 3 ayrı paket sunduklarını anlatan Aydın, toplamda 21 bin kolinin ailelere dağıtıldığını belirtti.