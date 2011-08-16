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Türk Kızılayında olağanüstü kongre 17 Eylülde ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 01:21

-Türk Kızılayında olağanüstü kongre 17 Eylülde ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Türk Kızılayının genel başkan seçimli olağanüstü kongresi 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Tekin Küçükali'nin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel başkanlıktan istifa etmesinin ardından, bugün Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü toplandı. Saat 20.00'de başlayan ve hala devam eden toplantıda olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Alınan karara göre genel başkan seçimli, tek maddeli olağanüstü kongre 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

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