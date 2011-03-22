-TÜRK KIZILAYI JAPONYA'DA BURSA (A.A) - 22.03.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, ''Japonya'da şu anda 3 kişilik bir ekibimiz var. Arkadaşlarımız orada durum tespiti yapıyorlar'' dedi. OYAK Renault'nun Bursa'daki fabrikasında düzenlenen kan verme kampanyasına katılan Küçükali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'daki deprem ve tsunaminin büyük hasara yol açtığını hatırlattı. Küçükali, Japonya'da Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Sayılarının 30 civarında olduğunu tespit ettik. Tabi ki evlerini barklarını terk ettikleri için de ne kalacak yerleri ne de dönmek için biletleri vardı, mümkün değildi. Dolayısıyla biz de onların oradaki Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçerek, biletlerini aldık. 25'i önceki gün gece saat 01.30 gibi geldiler. 5 kişiyi de bu sabah erken saatte getirdik.'' Japon Kızılhaçıyla birlikte çalıştıklarını vurgulayan Küçükali, şunları kaydetti: ''Japonya'da şu anda 3 kişilik bir ekibimiz var. Arkadaşlarımız orada durum tespiti yapıyorlar. Sürekli de Japon Kızılhaçına yaptıkları işi rapor ediyorlar. Uluslararası federasyonumuz oraya geçti, onlar da bizden delege istedi. Ayrıca bir delege daha gönderdik, 4 kişi oldu. Japonlar yardım istemiyorlar. Dolayısıyla yardım istemedikleri için de belki ileriye doğru durum tespiti yapınca belki de geri çekileceğiz. Onların şu anda yaptıkları şey daha çok ülkelerinde bir Çernobil olmasın düşüncesi hakim ve tsunamiden dolayı ölü sayılarını tespit etmeye çalışıyorlar. Rakamlar var ama bunlar kamuoyunda ne kadar dikkate alınıyor bilmiyorum. Ama biz ülke olarak daha duyarlıyız Japonya'ya karşı 1999'da inanılmaz güzel işler yaptılar, hala okul ve hastanelerini kullanıyoruz. Japon halkına geçmiş olsun diyoruz.''