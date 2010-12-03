-TÜRK KIZILAYI İSRAİL'E YARDIMA HAZIR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Türk Kızılayı, İsrail'in Hayfa kentinde meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınları dolayısıyla İsrailli yetkililere yardıma hazır olduğu mesajı gönderdi. Türk Kızılayı Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Genel Başkan Tekin Küçükali, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne ve Kızılay'ın İsrail'deki muadil kuruluşu olan Magen David Adom Kuruluşu'a gönderdiği taziye mektubunda, yangınlar nedeniyle meydana gelen ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Kızılay olarak her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdiği'' kaydedildi. Açıklamada, ayrıca Kızılay tarafından İsrail'e gönderilmek üzere bin adet çadır, bin adet mutfak seti ve 10 bin adet battaniyenin yükleme işlemlerine başlandığı ve yardım çağrısına İsrail'den gelecek cevabın beklendiği de belirtildi.