-Türk Kızılayı Genel Başkanlığa Akar seçildi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Türk Kızılayı Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Seçim sonucunda Ahmet Lütfi Akar, Kızılay Genel Başkanı oldu. Bilkent Otel'de düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da, Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Muzaffer Komit, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle istifa eden eski Genel Başkan Tekin Küçükali'ye, Türk Kızılayı'na katkıları ve özgün yapısını koruma kararlılığı nedeniyle teşekkür etti. Seçimde tek aday olan Kızılay Genel Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akar'ın Küçükali'den devralacağı bayrağı daha da yükseklere çıkarmasını dilediğini ifade eden Komit, ''Türk Kızılayı'nın insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, afetlerle, savaşlarla gölgelenen hayatlara ışık olmaya devam etmesini diliyorum'' diye konuştu. Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Akar da Kızılaycıların sahip olması gereken en önemli vasıflardan birinin vefa olduğunu vurgulayarak, 7 yıl Genel Başkanlık yapan ve geçen günlerde istifa ederek görevinden ayrılan Küçükali'ye ekibiyle yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hiçbir mevki ve makamın insanlara baki olmadığını ifade eden Akar, ''1868'de Kızılayımızın kurulmasına sebep olanlara, Türk Kızılayı ismini vererek bugünlere gelmesini sağlayan Ulu Önder Atatürk'e ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca görevde bulunduğumuz 7 yıldan beri Kızılay'dan ilgisini eksik etmeyen, Türk Kızılayına Atatürk'ten sonra en büyük katkıları bulunan, Türk Kızılayının uluslararası arenada küresel aktör olmasına büyük katkıları olan Başbakanımız Erdoğan'a da saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz'' dedi. Somali'deki açlık felaketinde insanların 21. yüzyılda açlığa terk edildikleri bir ortamda, Türk Kızılayının yine oradaki insanların hizmetinde olduğunu belirten Akar, ''Türkiye Cumhuriyeti olarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Ancak balinanın bir körfezde sıkışıp kalmasını günlerce gündeminden indirmeyen, oradan kurtulması için milyonlarca doları harcayan Batı, binlerce insanın açlığa, sefalete terk edilmesine seyirci kalmıştır'' diye konuştu. Başbakanlığın Somali için düzenlediği yardım kampanyasına Kızılay'ın da katıldığını bildiren Akar, bu kampanyada Türkiye'nin büyük bir imtihan verdiğini, 500 milyon lirayı aşan bağış toplandığını ifade etti. Türk Kızılayının kendi başına 100 milyon liranın üzerine çıkan bir bağış kampanyasını yürüttüğünü, buna ayni yardımların dahil olmadığını dile getiren Akar, Türk milletinin merhamet elini Somali'ye taşımaya devam edeceklerini söyledi.