-TÜRK KIZILAYI BÖLGEYE EKİP GÖNDERİYOR ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Türk Kızılayı, Afet Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak açıklanan depremin ardından kendilerine can kaybı konusunda bir bilgi ulaşmadığını ve bölgeye en kısa zamanda ekipler gönderileceğini bildirdi. Yetkililer, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bina yıkıntısı olduğu bilgisine ulaşıldığını belirtti. Panik ve korkudan kaynaklı birkaç yaralanma vakası olduğunu ifade eden yetkililer, bölgeye yardım götürmek için hazırlıklara başlandığını ve en kısa sürede ekiplerin yola çıkacağını kaydetti. ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ İLÇEYE HAREKET ETTİ Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afyon, Bursa, İstanbul ve İzmir'den arama kurtarma ekiplerini deprem üssü olan Kütahya'nın Simav ilçesine gönderdi. Alınan bilgiye göre, ''kırsal bölgede'' meydana geldiği belirtilen depremde, boş bir bina yıkıldı. Kütahya Devlet Hastanesine, bacağı kırılan bir yaralının başvurduğu bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afyon, Bursa İstanbul ve İzmir'den arama ve kurtarma ekiplerini ilçeye gönderdi. AKUT ESKİŞEHİR EKİBİ SİMAV'A GİTTİ AKUT Genel Sekreteri Saydun Gökşin, 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Eskişehir'deki ekiplerinin Simav'a gittiğini bildirdi. Gökşin, Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz Simav ile bir bağlantı kuramadıklarını söyledi. Ancak ellerinde, telsizler üzerinden aldıkları kısmi bilgilerin bulunduğunu belirten Gökşin, ''Eskişehir'deki ekibimizi gönderdik oraya. AKUT Eskişehir ekibi oraya gitti şu anda. Durumu kontrol etmek, köylerdeki hasarın ne olduğunu öğrenmek için. Tam, netleşmiş bir bilgi yok elimizde'' dedi.