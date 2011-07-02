Türk kızı yangına daldı ve küçük çocuğu kurtardı

T24 - Londra’nın kuzeyinde bulunan Tottenham’da yaşanan bir yangında mahsur kalan iki yaşındaki Arafat Hasan’ı kurtaran Türk Nazar Melis isimli kadın İngiltere’de günün olayı oldu. Daily Mail gazetesine konuşan Melis, yine aynı durumda olsa kendi hayatı pahasına aynı şeyi yapacağını söyledi.













Leyton’da yaşayan 32 yaşındaki radyo programcısı Melis, içeride bir bebeğin mahsur kaldığını fark ettiği anda gözünü kırpmadan binaya girdiğini söyledi.



Kendisi de iki çocuk annesi olan Melis, yardım çığlıklarını duyduğu sırada işten eve gitmekte olduğunu anlattı.



“Arabayı durdurdum, park ettim, yangın yerine koşup kadına evde biri olup olmadığını sordum. Panik içindeydi ve ‘Bebeğim, bebeğim’ deyip duruyordu” diyen Melis, koşa koşa binaya girdiğini ve bebeğin babasının merdivenlerden aşağı koşmakta olduğunu gördüğünü belirtti.



Baba Hasan bebeğini kurtarmak için çok uğraşsa da evdeki diğer insanları kurtarmaya çalışmaktan bitkin düşmüş ve yangın duvarını geçemez bir hale gelmişti.



Melis, “Bebek nerede diye sordum, yukarıyı işaret etti” dedi.



Daha sonra sıcakla ve dumanlarla mücadele ederek eve girip bebeği arayan ve güvenli bir biçimde dışarı çıkaran Melis, çocuğu o sırada olay yerine gelmiş olan ambulans görevlilerine teslim etti.





"Ben de bir anneyim"



Neden kendi hayatını tehlikeye atarak böyle bir şey yaptığı sorulan Melis, “Sonuçta ben de bir anneyim. Benim çocuğum da aynı durumda olabilirdi. Bir saniye bile tereddüt etmedim. Koştum, bebeği kaptım ve kaçtım. Birkaç saniye korkmuş olabilirim ama sonra ‘Allah yardım eder’ dedim” dedi.



Daha sonra annesinin bile kendisine “Sen aptalsın, önce kendi çocuklarını düşünmen lazım” dediğini anlatan Melis, her şeye rağmen yine benzer bir durumda olsa aynı şeyi yapacağını ve bir gün başkalarının da kendisi için böyle bir şey yapma ihtimali olabileceğini söyledi.