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Türk kızı Sinem ABD'de birinci oldu

Türk kızı Sinem Indi Music TV'nin finalinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

22 Aralık 2009 02:00

Türk kızı Sinem Indi Music TV'nin finalinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.



Amerika’daki milyonlarca seyirciye ulaşan Indi Music TV'de finale kalan Türk kızı  Sinem Saniye'nin "Are We in Love" klibiyle rakiplerini geride birakarak birinci oldu. .Finalde Sinem’’in, ‘Are We in Love’’isimli aşk şarkısının klibi, Yunanlı grubun ‘’Constantinepole 1453’’

isimli Türkleri karalayan görüntülerle dolu, politik şarkıya  karşı yarıştı. Sinem’in aşk şarkısı, Yunanlıların savaş ve Türk düşmanlığı yapan klibine karşı ustun geldi ve Sinem Saniye'ye birincilik getirdi.

Yarışmanın birincisi internet üzerinden kullanılan oylar aracılığıyla belirlendi. Pazartesi günü Türkiye saati ile 19.00 da sona erdi.

Sinem Saniye geçtiğimiz yıllarda, John Lennon beste yarışmasını 20 bin kişi arasından kazanmış ve ABD’de yıldızı parlamıştı.ABD’de başarıya doymayan Sinem’in . “Boom Sheke Nana” isimli şarkısı, da Billboard Dünya Beste Yarışması’nda binlerce rakibini geride bırakarak ikinci olmuştu.
İstanbul ve İzmir asıllı ailesiyle 3 yaşındayken ABD’ye göç eden Almanya doğumlu Sinem, 5 yaşında şarkı sözü yazmaya başladı. Aynı yaşta piyano da çalan Sinem, New York'ta müzik mühendisliği eğitimi aldı. Şarkılarında darbuka ve ud gibi Türk müziğinin önde gelen enstrümanlarını da kullanan Sinem, Türk olmaktan gurur duyduğunu söylüyor.

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