-Türk kazazedeler İtalya'dan ayrıldı ROMA (A.A) - 15.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toscana Bölgesi sahilleri açığında kaza yapan ''Costa Concordia'' gemisinden kurtulan 9 Türk'ten 5'i yurda dönmek üzere İtalya'dan ayrıldı. Giglio Adası açıklarında, geçen Cuma akşamı kayalara çarparak, kaza yapan İtalyan kruvaziyerden kurtarılan Türklerden Sırrı Tayfun Bora ile eşi Deniz Bora, Egemen Filiz, annesi Seher Filiz ve babası Hasan Filiz, Alitalia'nın saat 21.35'te kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul'a hareket etti. İtalya'dan ayrılmadan önce AA muhabirine konuşan kazazedelerden Hasan Filiz, "Çok mutluyuz ülkemize kavuştuğumuz için... Kötü anılarımız oldu burada" dedi. Çok güzel umutlarla tatile çıktıklarını anlatan Filiz, "Ama bunu da kadere yormak gerekiyor. Yaşanacağı varmış bunların da. Sağlıklıyız, maddi kayıplarımız büyük, hiç önemli değil" diye konuştu. "Bir daha gemiyle yolculuk eder misiniz" sorusuna Hasan Filiz, "Bu gemilerle giderim, çünkü böylesine güzel, insanın ürettiği muazzam makinenin böyle bir arıza yapacağına inanmıyorum. İnsan hatası olabilir. Yoksa çok muhteşem bir makineydi" yanıtını verdi. -Bora: "Şaşkınız"- Bir başka kazazede Deniz Bora da başlarından geçenlere inanamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Televizyonlarda dinlediğimiz kadarıyla bir hafta evvel, Akdeniz'de çok yağmur-çamur, fırtınalar var, gemiler limana çekildi, hatta bir de Etna yanardağı harekete geçti dendi. 'Eyvah' dedik. Geldiğimizden beri hava açık, 'oh' dedik. Her şey şahane. Kayalara çarpacağını hiç düşünmedik. Diğerlerini aştık... Şu an açıkçası şaşkınız. Çok mutlu geldik, şaşkın dönüyoruz. Gazeteleri görünce, televizyonları görünce anlayacağız sanırım." Deniz Bora, şu aşamada bir daha gemiyle yolculuk yapmasının çok zor olduğunu dile getirirken, eşi Sırrı Tayfun Bora da "Eşim gitmiyorsa ben de gitmem" diyerek, esprili bir cevap verdi. Türk kazazedelerin gece geç saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na varmaları bekleniyor.