Türk karikatürleri Almanya’da

Türk karikatür sanatçılarının yapıtları Almanya'da görücüye çıkacak. Türk karikatürünün eski ve yeni dönemine ait seçkin örneklerden oluşan "Padişahın Burnu-Türkiye'den Karikatürler" sergisi, bugünden itibaren Almanya'daki Dünya Kültürleri Müzesi'nde izlenime sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, "Türkiye'de mizahın ne denli merkezi bir role sahip olduğunu" göstermeyi hedefleyen sergi, Danimarka çıkışlı "Peygamber karikatürleri"nin yol açtığı ve Avrupalılar'ı meşgul eden "Müslümanlar'ın mizah anlayışı var mıdır?" sorusuna yanıt bulunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.



Sergide, çizimlerinde İstanbul benzeri metropollerin değişim süreçlerini entelektüel ve sanatsal açıdan betimleyip dışa vuran ve 1950'li yıllardan bu yana etkinliklerini sürdüren Tan Oral, Turhan Selçuk gibi çizerler tanıtılacak. Ayrıca, Arap hat mirasını sanatsal duyarlılıkla

ele alan Tonguç Yaşar'ın ödüllü çizgi filmi "Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü" de gösterilecek.



LeMan, Penguen, Uykusuz gibi Türk mizah dergilerinin çizerlerinin de Almanya'da tanınmasının amaçlandığı sergide, 19. yüzyılın sonundan itibaren Türk karikatürünün tarihine ve önemine ilişkin geniş bilgi de yer alıyor.



"Frankfurt Kitap Fuarı Konuk Ülke Türkiye Projesi" Ulusal Yürütme Komitesi tarafından desteklenen sergi, Diyalog Derneği, Bilgi Üniversitesi ve Dünya Kültürleri Müzesi'nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.



Gelecek yıl da yurt dışında gerçekleştirilmesi düşünülen sergi kapsamında Almanca ve Türkçe olarak hazırlanan seçkin Türk karikatürlerinden oluşan seçkiye yer veriliyor. Sergide, Türk mizah anlayışının ele alındığı bir katalog da Alman okurla buluşturuluyor. "Padişahın Burnu-Türkiye'den Karikatürler Sergisi" 16 Kasımda sona erecek.

