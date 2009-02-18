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Spor

Türk kaleci hakem dövdü

FV Duisdorf'un Türk kalecisi Mehmet K, hakem dövdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranıyor.

18 Şubat 2009 02:00



Almanya'nın Bonn kentinde amatör ligde mücadele eden FV Duisdorf'un Türk kalecisi Mehmet K, hakem dövdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranıyor.

Mehmet K'nin, takımının TuS Germania Hersel'e karşı oynadığı karşılaşmanın 83. dakikasında yapılan faul sonrasında iki takım oyuncularının bir birleriyle kavga ettiği bir sırada maçın hakemine iki yumruk atarak olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Hakkında adam yaralamaktan dava açılan Mehmet K, duruşmaya gelmeyince polis zoruyla mahkeme huzuruna çıkartılmasına karar verildi.

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