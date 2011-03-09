-TÜRK KADININA ONURLANDIRAN MADALYA İZMİR (A.A) - 09.03.2011 - İzmir'de K2 Güncel Sanat Merkezi'ni kuran Sanatsal Oluşumlar ve Etkinlikler Yöneticisi Ayşegül Kurtel, Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Madalyası" ile ödüllendirilecek. Kurtel, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie'den aldığı mektupla sanatsal ve edebi alanlardaki çalışmaları nedeniyle "Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi kademesi madalyasıyla taltif edildiğini" öğrendiğini belirtti. Sanat ve Edebiyat Şövalyesi kademesinin Fransa Cumhuriyeti Bakanlıklarının dört kademesinden biri olduğunu ve onur madalyaları arasında bulunduğunu kaydeden Kurtel, yabancıların ödüllendirilmesi çerçevesinde 14 Mart tarihinde Büyükelçi Bernard Emie'nin İzmir'e geleceğini ve madalyayı kendisine takdim edeceğini söyledi. Şövalye madalyasını bu yıl Türkiye'den alan bir diğer ismin de soprano ve müzikolog Çimen Seymen olduğunu ifade eden Ayşegül Kurtel, "Bu ödülü aldığım için çok gurur duyuyorum. Ödül, yaptığımız çalışmaların bir şekilde bir yerlere ulaştığını gösteriyor. Kaç kadına veriliyor bunu bilmiyorum ama kalabalık bir listenin içinden seçildiğimizi biliyorum. Ödül belki de çok önemsenmiyor ama sizin çalışmalarınızın bir uzantısı olarak fark edilmiş olması önemli ve size daha sonraki çalışmalarınız için önemli bir destek sağlıyor" dedi. -"TİCARİ KAYGI GÜTMÜYORUM"- K2 Güncel Sanat Merkezi'ni 2002 yılında kurarken ticari kaygı gütmediğini, genç sanatçılara fırsat tanımak istediğini anlatan Ayşegül Kurtel, "Onların çalışmalarını yüreklendirmek ve daha çok ortamda çalışmalarını sunabilmelerini sağlamayı amaç edindik" dedi. Türkiye'deki sanatçıların Avrupa ile ilişki kurmalarının zor olduğunu, yabancı sanatçıları İzmir'e davet ettiklerini ve Türk sanatçıları da yurt dışına gönderebilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurtel, şunları kaydetti: "Kültürel alışveriş yoluyla sanatçıların bakış açılarının gelişmesine yardımcı olmak ve kültürümüzü duyurmak için bu çok önemli bir çalışma. Fransa ile çok önemli ortak çalışmalarımız oldu. Port İzmir projeleri İzmir üzerinden Türkiye'nin uluslararası ortamda sanatsal bağlantılarını yapabildiği ortamlar yarattı. Bu çalışmalar çok dikkati çekti, Fransız yetkililerinin de dikkatini çekti. Fransa ile sanat köprüsü oluşturduk. K2, genç sanatçıların el birliğiyle oluşturulmuş bir proje. Benim de çok hayal ettiğim bir projeydi. Genç arkadaşlarımızla başladık. Şu anda 20'ye yakın atölye var ve bu atölyeleri sanatçılar değişik zamanlarda kullanabiliyor." K2 bünyesinde bir de kütüphanenin hizmete gireceğini kaydeden Kurtel, sanat kitaplığını öğrencilerin yararlanması için Konak'taki K2 Merkezi'ne taşıdığını ve bağışçıların da katkısıyla 3 bine yakın kitabın yer aldığı merkezin yakında kütüphane olarak hizmet vereceğini açıkladı. Sanat ve Edebiyat Şövalyesi madalyası almasını sağlayan çalışmalarına bundan sonra da devam edeceğini kaydeden Kurtel, konuk sanatçı çalışmalarına ağırlık vereceğini de sözlerine ekledi. -AYŞEGÜL KURTEL VE ÇALIŞMALARI- Uşak'ta 1954 yılında dünyaya gelen Ayşegül Kurtel Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu ve yüksek lisans eğitimi aldı. Aynı üniversitede bir süre eğitim veren Kurtel, İzmir'deki çeşitli sanat galerilerinde yönetici olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında K2 Güncel Sanat Merkezi'ni kurdu. Çeşitli uluslararası sanat projeleri yürüten Kurtel, ABD, Almanya, İtalya, İran'da konferanslar verdi. Evli ve 2 çocuk annesi Ayşegül Kurtel, İngilizce ve Fransızca biliyor.