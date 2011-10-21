Türk kadını için anne olma yaşı: 27



T24 - Türkiye'de geçen yıl, 1 milyon 238 bin 970 doğum gerçekleşti, kaba doğum hızı binde 17'ye geriledi. Doğum hızının en yüksek olduğu bölge, binde 27,3 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi, en düşük olduğu bölge ise binde 11,4 ile Batı Marmara oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2009 yılında 1 milyon 254 bin 946 olan canlı doğum sayısı, 2010 yılında 1 milyon 238 bin 970'e geriledi.



ntvmsnbc'nin haberine göre, geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u ise kız oldu. Kaba doğum hızı binde 17 olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2009 yılında binde 17,4 düzeyindeydi. Diğer bir ifadeyle 2009 yılında bin nüfus başına 17,4 doğum, 2010 yılında ise bin nüfus başına 17 doğum düştü.



Kaba doğum hızı bölgesel bazda incelendiğinde, geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise binde 11,4 ile Batı Marmara oldu.



Geçen yıl genel doğurganlık hızı (15-44 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısı) ise binde 71,5 oldu. Genel doğurganlık hızı 2009 yılında binde 72,9 olarak hesaplanmıştı.







Ortalama çocuk sayısı 2





Toplam doğurganlık hızı (bir kadının doğurgan olduğu dönem yani 15-49 yaş dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı) 2009 yılında 2,07 çocuk iken bu rakam 2010 yılında 2,03 çocuk oldu. Başka bir deyişle bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2 olarak hesaplandı.





Yaşa özel doğurganlık hızları incelendiğinde ise en yüksek doğurganlık hızının 20-29 yaş grubunda olduğu görüldü.





Yaşa özel doğurganlık hızının İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 20-29 yaş grubunda, Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 20-34 yaş grubunda yüksek olduğu görüldü.



2010 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,2 oldu. Doğumlarda en yüksek ortalama yaş 27,8 ile İstanbul, en düşük ortalama yaş ise 26,2 ile Orta Anadolu Bölgesinde görüldü.







