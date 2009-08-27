Türk kadını eşini mahkeme önünde vurdu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki sulh mahkemesinin önünde kendisinden boşanmak isteyen eşi Ali T'yi (29) tabancayla vurarak ağır yaralayan Dilek T. (32) adlı Türk kadın tutuklandı.

Polis, eşini boşanma davası öncesinde mahkeme binası önünde vurduktan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan kadının susma hakkını kullandığını ve ifade vermediğini bildirdi.

Mahkemeye sevgilisiyle gelen Ali T. ile bir süre tartışan, daha sonra da tabancayla ateş ederek eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Dilek T, özel polis timi SEK tarafından, bir evden çıkarken yakalanmıştı.