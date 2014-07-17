Türk kadını cildine bakmıyor

Fransız dermokozmetik markaları Lierac ve Phytu’nun yaptığı araştırmaya göre; Türk kadınlarının yüzde 73’ü hâlâ sabun kullanıyor. Yüzde 10'u ise cildi için hiçbir şey yapmıyor. Ev yapımı ürünler hâlâ çok yaygın. Doğru zamanda kırışıklıklara yönelik önlem alınmadığı için ileriki yıllarda tercih edilen estetik operasyonlar çok fazla. Yani kadınlar erken önlem almadığı için sürekli estetik yaptırıyor.

25 yaşından itibaren önlem alın

Posta’da yer alan habere göre, Türk kadınlarının cilt temizliğine yeteri kadar önem vermediğini belirten Ales Groupe Pazarlama ve Satış Direktörü Sibel Şakir ‘Fransızlar ‘İyi nemlenmiş bir cilt hiçbir zaman yaşını göstermez’ der. Cilt 25’ten itibaren yaşlanmaya başlar. 30’da artık çizgileri görmeye başlarsınız.. Kişinin bulunduğu çevrenin etkisi ve kişisel alışkanlıklarına bağlı olarak bu belirtiler 5 yıl önce ya da sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu 25 -30 yaşından itibaren önlem alın! İlk korunması gereken yer ise gözler ve çevresi. Geç yaşlanmak için her yaşta güneş koruyucu kullanmak da oldukça önemli’ diyor.

Yağlı ciltlere yıkama jeli, kuru ciltlere temizleme sütü

Cilt bakımınızda size kolaylık sağlayacak püf noktalar ise şöyle:

Sabah-akşam cildi çok iyi temizleyin.

Cildi temizledikten sonra ikinci adım olarak mutlaka nemlendirici kullanın.

Doğru cilt temizliği için cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına uygun temizleyiciyi seçmelisiniz. Örneğin, karma ya da yağlı bir cilt tipine sahipseniz yıkama jeli formunda; eğer kuru cilt tipine sahipseniz süt formunda bir temizleyici kullanmanız gerekir.

Cilt tipinize uygun temizleyici seçtikten sonra bu temizleyicinin kullanım şekline uygun olarak cildinizi nazikçe bir biçimde temizlemeli; temizleme işleminden sonra açılmış olan gözeneklerinizin içine yeniden kir dolmasını engellemek ve gözenekleri sıkılaştırmak için tonik uygulamalısınız.

Ayrıca cildinizin ihtiyacına göre haftada 1-2 kere peeling uygulayarak cildinizin ölü hücrelerden arınmasını sağlamalısınız.

Piyasada çok sayıda ürün var. Doğru ürünü seçmenin ilk şartı cildinizi iyi tanımak ve cildinizin ihtiyaçlarını bilmek. Ürünlerin aktif içeriklerini ve cildinize olan etkilerini yakından inceleyerek hatta bir uzman görünüşünden faydalanarak cilt bakım ürünlerinizi seçmelisiniz. Özellikle klinik olarak etkileri kanıtlanmış dermokozmetik ürünlerin kullanmaya özen göstermelisiniz.

Dengeli beslenme ve kilo kontrolü oldukça önemli çünkü sık kilo alıp vermek ciltte sarkmalara ve deformasyona neden olabiliyor. Bunun yanı sıra lifli gıdalar, meyve, sebze ağırlıklı beslenme tarzı alışkanlığı kazanmalı ve mutlaka günde en az 8 bardak su içmelisiniz.