Türk kadın yönetici Beba Pepsi'de ilerliyor

T24- Coco Cola’nın ardından Pepsico’da da Türkiye’den bir üst yönetici dünya bölgesinde önemli bir göreve getirildi. Pepsico Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanı olarak görev yapan Ümran Beba, şirketin 18 ülkeyi kapsayan Asya Pasifik Bölge Başkanlığına atandı

Coca Cola’nın ardından Pepsico’da da Türkiye’den bir üst yönetici dünya bölgesinde önemli bir göreve getirildi. Pepsico Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanı olarak görev yapan Ümran Beba, şirketin 18 ülkeyi kapsayan Asya Pasifik Bölge Başkanlığına atandı.Yeni görevini Hong Kong’dan sürdürecek olan Beba, Hindistan ve Çin dışında tüm Asya Pasifik bölgesi için strateji ve iş geliştirme sorumluluğunu üstlenecek.



Yapılan açıklamada, Ümran Beba’nın, 18 ülke ve 6 binden fazla çalışanın olduğu bu bölgelerde birleşme ve satın alma sürecinden de sorumlu olacağı bildirildi.

Açıklamada, PepsiCo’da 2009 yılında Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanlığı’na getirilen Ümran Beba’nın, Türkiye ve bölgedeki başarılı çalışmaları sonucunda terfi ettirilerek bu göreve atandığı ve yeni görevine 8 Şubat 2010 tarihi itibariyle başladığı belirtildi.



Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanlığı görevinde 14 ülkeden sorumlu olarak çalışan Ümran Beba’ya Asya Pasifik Bölge Başkanlığı görevinde 18 ülke bağlı olacak. Bu ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Tayland, Pakistan, Güney Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Pasifik Adaları olarak açıklandı.



Verilen bilgiye göre, PepsiCo’daki kariyerine 1994 yılında Türkiye Pazarlama Direktörü olarak başlayan Ümran Beba, şirketin İnsan Kaynakları ve Ticari Bölüm direktörlüklerini de yürüttükten sonra 2001 yılında genel müdür oldu. Şirketin 2004 yılında Doğu Akdeniz Bölgesi Gıda ve İçecek Bölümü Başkanlığı görevine getirilen Ümran Beba PepsiCo’nun Suriye ve Irak pazarlarına girişinde önemli katkılarda bulundu ve bu ülkelerdeki işletmelerin büyütülmesinde olağanüstü sonuçlar elde edilmesini sağladı.

”PepsiCo AMEA CEO’su Saad Abdul-Latif, Ümran Beba’nın yeni görevini duyururken şu görüşleri ifade etti:

“Ümran Beba, işle ilgili zorluklara ve fırsatlara uzun vadeli bir vizyonla yaklaşan güçlü bir liderdir. Ümran’ın liderliği sayesinde Türkiye İçecek İşletmemiz geçtiğimiz yıl daha fazla değer yaratarak, yerel programlar ve pazardaki başarılı uygulamalar sonucunda olağanüstü bir performans sergilemiştir. Ümran, bölgesinde farklılık yönetimi ve kadınların iş hayatında daha fazla rol alması konusunda da bir rol modelidir. Forbes Dergisi Türkiye, yakın zamandaki değerlendirmesinde PepsiCo Türkiye’yi kadınların kariyerlerinde ilerleme şansı verilmesi açısından 1 numaralı şirket olarak göstermiştir.”



Saad Abdul-Latif, Ümran Beba’nın başkanlığına atandığı Asya Pasifik bölgesinin PepsiCo içinde en hızlı büyüyen bölgelerden biri olduğunu da belirtti.



Robert Kolej mezunu olan Ümran Beba, Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede işletme master’ı yaptı.



İş hayatına 1986 yılında Barem Pazar Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde başlayan Beba, PepsiCo Türkiye Çerez Bölümü’ne geçmeden önce Başer-Colgate firmasında 6,5 yıl marka müdürlüğünden pazarlama direktörlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu.