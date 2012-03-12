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Dünya

Türk kadın subaylar Karzai'yi dinledi

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin Taliban'la anlaşmak için kadınları feda ederek, bu konuda birçok taviz verdiği iddia edildi.

12 Mart 2012 18:35

 

T24 - Afganistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üç gün gecikmeli kutlandı. Kadınlar Günü'nde konuşma yapan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'yi bu ülkede görev yapan Türk kadın subaylar da dinledi. Karzai kadın haklarının şeriat kuralları esas alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
 
Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, Taliban'ın Afganistan'da iktidardan uzaklaştırılmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen kadın haklarında en ufak bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Haberde zor durumda olan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin Taliban'la anlaşmak için kadınları feda ederek, bu konuda birçok taviz verdiği iddia edildi.
 
Afganistan'da yaklaşık üç bin üyeli Ulema Konseyi'nin Devlet Başkanı Karzai'ye sunduğu önerilerde, kadınlar kamualanlarının dışına itiliyor. Ulema Konseyi'nin sunduğu öneriler arasında "Kadınlar yaradılışın yan ürünüdür" maddesi de yer alıyor. Erkeğin kadınlara davranışında şeriat kurallarını esas alması gerektiğini belirten Ulema Konseyi, "Bir kadın ancak şeriat kurallarını çiğnerse erkek tarafından dövülebilir" deniliyor.
 
 

Kırmızı çizgiler aşıldı

 
 
Bild gazetesinin haberinde Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin Afganistan'la ilişkilerinde kadın haklarını sürekli "kırmızı çizgisi" olarak tanımladığını ancak Taliban'la barış masasına oturmak için bu kırmızı çizgilerin aşıldığı savunuldu.
 
 

Karzai İslamcı müttefikler arıyor

 
 
Ulema Konseyi’nin tavsiyeleri bağlayıcı bir nitelik taşımıyor ancak meclisteki nüfuzları göz önüne alındığında bu durumun hızla değişebileceği belirtiyor. Pek çok Afganın gözünde Karzai’nin hedefi, yabancı birliklerin ülkeden çekileceği 2014 yılı sonrası için kendine başta İslamcılar olmak üzere yeni müttefikler bulmak. Karzai'nin yeni müttefikleri yanına çekmek için demokratik anayasayı terk edeceği ve kadın haklarından vaz geçeceği iddia ediliyor.
 

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