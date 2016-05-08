Türk jetleri Kandil'i vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Metina, Zap ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzileri, bu sabaha karşı Türk jetlerince düzenlenen hava taarruzuyla vurularak imha edildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk jetleri sabaha karşı 02.00-04.30 saatleri arasında Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya yönelik hava harekatı düzenledi.

Kandil, Metina, Zap ve Gara bölgelerinde terör örgütüne ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzilerini tam isabetle vurarak imha eden F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları, taarruzun ardından emniyetle üslerine döndü.