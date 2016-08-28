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"Türk jetleri 80 topçu ateşiyle YPG hedeflerini vurdu"

Jetlerin sabah saatlerinde de sorti yaptığı bildirildi

28 Ağustos 2016 14:20

Türk jetlerinin gece boyunca 80 topçu ateşiyle YPG hedeflerini vurduğu bildirildi. NTV'nin haberine göre, YPG'ye sabah saatlerinde de jetler sorti yaptı.

Saldırı Cerablus'un güney tarafında yoğunlaşmış durumda. Dün gece iki tankın vurulmasının ardından hava harekâtı başladı ve harekat sabah saatlerinde yoğunlaştı. Geceden bu yana 80 civarında topçu atışı yapıldı. YPG'ye ait bir cephanelik, patlayıcı taşıyan araçlar, YPG konvoyları ve mevzileri vuruldu. YPG'nin komuta merkezi de bu atışlar sırasında vuruldu.

Zaman zaman ÖSO ile YPG arasında silahlı çatışmalar çıkıyor. Suriye sınırında bulunan 50 Türk tankı ÖSO'ya atış desteği veriyor. Özgür Suriye Ordusu, Suriye Demokratik güçlerinin elinde bulunan 2 köyü daha alarak toplamda 7 köyü almış oldu.

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