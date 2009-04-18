Türk-İtalya Forumu

"Türkiye-İtalya Medya ve Ekonomik Forumu"nun gala yemeği, Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Egemen Bağış'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.



Beşiktaş'taki Four Seasons Oteli'nde verilen gala yemeğinde konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Akdeniz'in iki ülkesinin önemli isimlerinin İstanbul'da bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Yemeğe, eski Dışişleri Bakanlarından Hikmet Çetin, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ve Türkiye-İtalya Dostluk Birliği Başkanı Giorgio Zappa ile Türk ve İtalyan medya mensupları katıldı.

