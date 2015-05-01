Türk-İş'ten Zonguldak'ta alternatif 1 Mayıs kutlaması

Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Zonguldak'ta kutlama kararı doğrultusunda farklı illerden gelen işçiler kortej alanında toplandı.

Yaklaşık 10 bin kömür işçisinin çalıştığı madenci kentindeki kutlamalar kapsamında, çeşitli sendikalara üye işçi grupları toplandıkları Zonguldak Şehir Terminali önünden Madenci Anıtı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara ve çevre illerden yapılan takviyelerle binin üzerinde polis ile özel harekat ekibinin görev aldığı kutlamalarda, polis helikopterinin yanı sıra olası provokasyonlara karşı işçileri korumak amacıyla 2 panzer ve 3 TOMA hazır bulundu.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis ekiplerine yönelik yaptığı telsiz anonsunda, bugünün işçi bayramı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek işçilere ve vatandaşlara hassasiyetle yaklaşılması uyarısında bulundu. Ferdi ve fevri hareketlerden kaçınılmasını isteyen Ak, oluşabilecek her türlü provakasyona karşı bayram ortamına uygun, teşkilata yakışır şekilde nazik ve yol gösterice davranış modeliyle hareket edilmesi talimatını verdi.

Ak, polislerden kendi güvenliklerini de ön planda tutarak görevlerini yapmasını istedi. Kutlamalar kapsamında il dışından gelen çok sayıda otobüsün, kömür yıkama alanına park edildiği, kentteki yol güzergahlarında düzenleme yapıldığı görüldü.