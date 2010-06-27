Türk-İş'ten 'Tekel eylemi'ne özel çalışma

T24- TÜRK-İŞ, Tekel işçilerinin 78 gün süren eylemiyle ilgili özel bir çalışma hazırladı.

''Mücadeleyle Geçen 78 Gün-Tekel Eylem Günlüğü'' isimli 104 sayfalık çalışmada, eylem sürecindeki gelişmeler, eylem sırasında çekilmiş fotoğraflarla birlikte anlatıldı.

Çalışmanın girişinde Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun, ''Dünyaya Örnek Bir Mücadele'' başlıklı yazısına yer verildi.

Kumlu, yazıda Tekel işçileri hak arama mücadelesi için yollara düştüğünde, bu mücadelenin 78 gün süreceğinin ve Türk-İş Genel Merkezi önünün onbinlerce insan tarafından ziyaret edilecek bir Çadırkent'e dönüşeceğinin hiç kimsenin aklına gelmediğini belirtti.

Tekel işçilerinin mücadele boyunca Türkiye'ye ve dünyaya kendi kararlılıkları ile bezenmiş bir tablo sunduklarını ifade eden Kumlu, ülkenin dört bir yanının renklerini yansıtan bu tablonun, inanmışlığın enerjisiyle haktan, hukuktan, demokrasiden yana olan herkesi fazlasıyla etkilediğini vurguladı.



-''ÜŞÜDÜLER, ÖZLEMDEN GÖZYAŞI DÖKTÜLER''-



Tekel işçilerinin kimi zaman üşüdüğünü, özlediğini kimi zaman özlemden gözyaşı döktüğünü ifade eden Kumlu, ''Mücadelenin başarılı olması için her yolun denendiği o süreçte, Tekel işçisi canını dişine takarak, dünyaya örnek bir mücadele gerçekleştirdi'' dedi.

Kumlu, şunları kaydetti:

''Talep edilenin alınamamış olması, verilen mücadelenin başarısını gölgeleyemedi. Türkiye'deki güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çeken bu eylemin en büyük başarısından biri insan onuruna yakışır iş kavramının bir daha hiç çıkmamak üzere Türkiye gündemine girmesi oluşturdu. Hükümetin, emek karşıtı politikalarının iyice açığa çıktığı bu süreçte, Tekel işçileri toplumsal vicdanda kazandı, kaybeden ise hükümet oldu.

Tekel işçilerinin eylemi, hem emek ve meslek örgütleri hem de hükümetler için önemli dersler içerdi. Bu eylem, hükümetlere halkın gönlünde taht kurmanın yollarını da gösterdi.''



-EYLEMİN ANLAMI ÜZERİNE BİR KİTAP-



Öte yandan, Tekel işçilerinin eyleminin anlamını sorgulamaya yönelik olarak ''Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi'' isimli bir kitap yayımlandı.

Gökhan Bulut tarafından derlenen kitap, Tekel eyleminin anlaşılması ve göstergelerinin açığa kavuşturulmasına yönelik bir çalışma.