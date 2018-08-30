TÜRK-İş'ten 'iş cinayetleri' tepkisi: 300 lirayı çok görmeyin!

Türkiye’de her gün 5 işçinin iş kazasında yaşamını yitirdiğini vurgulayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, baret, gözlük, maske gibi koruyucu malzemelerin fiyatının 300 lira olduğunu işverenlerin bundan imtina etmemesi gerektiğini söyledi.

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı işverenlerin çalışanlarına koruyucu malzeme almamasını eleştirerek, “Baret, yelek, iş gözlüğü, maske, eldiven, iş ayakkabısı ve emniyet kemerinden oluşan koruyucu malzemelerin toplam fiyatı yaklaşık 300 lira. Bu malzemeler hayat kurtarıyor ama bunları almayan, bunları kullandırtmayan bazı işverenler var. İşverenlerimiz 300 liradan imtina etmemeli” dedi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre temmuzda Türkiye’de 185 işçi iş kazalarından hayatını kaybetti. Ocakta 144, şubatta 128, martta 129, nisanda 188, mayısta 169, haziranda da 150 işçi yaşamını yitirmişti. Buna göre ilk yedi ayda en az 1103 işçi iş cinayetlerinde kaybedildi.

"Her gün 5 çalışan cinayetine kurban veriliyor"

Türk-İş Başkanı Atalay da en zorlu sektörlerden maden iş kolunda örgütlü Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın Başkanlar Kurulu toplantısında, iş kolunda iş kazalarının yoğun olarak yaşandığını anımsattı. Türkiye’de her gün ortalama beş çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret eden Atalay, kazaların büyük bölümünün sendikal örgütlülüğün olmadığı işyerlerinde gerçekleştiğini söyledi. Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsayıcılığına karşı bazı işverenlerin yasanın gereklerini yerine getirmediğine dikkati çeken Atalay, şunları ifade etti:

“Baret, yelek, iş gözlüğü, maske, eldiven, iş ayakkabısı ve emniyet kemerinden oluşan koruyucu malzemelerin toplam fiyatı yaklaşık 300 lira. Ayakkabıyı çıkarttığınızda 200 lira. Bu malzemeler hayat kurtarıyor, insan yaşamının devam etmesini sağlıyor. Ama bunları almayan, bunları kullandırtmayan bazı işverenler var. İşverenlerimiz 300 liradan imtina etmemeli. Çünkü insan yaşamında daha önemli hiçbir şey yok.”

Şişli’de 6 Eylül 2014’te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına da değinen Atalay, bu duruma yol açan asansörde bulunmayan parçanın fiyatının 700 lirayı bulmadığına dikkati çekti.

"Madenciler hergün evlerinden helalleşerek çıkıyor"

Atalay, Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada 22 duruşmanın ardından kararın açıklandığını anımsatarak, “Soma Davası’nda verilen karar, kamu vicdanını rahatlatmadı. Madene inen yüzlerce arkadaşımız her gün ailesiyle helalleşerek evinden çıkmaya devam ediyor” dedi.

Yasaya göre mühürlenmiş bir maden ocağını çalıştırmanın cezasının hapis olduğunu vurgulayan Atalay, buna rağmen basında mühürlenmiş bir ocağın işletildiği ve o ocakta iş kazası yaşandığı haberlerini gördüklerini söyledi.