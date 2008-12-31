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Dünya

Türk-İsrail Dostluk Grubu dağılıyor

İsrail’in saldırıları üzerine Türkiye-İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun 361 üyesinden 136'sı istifa etti

31 Aralık 2008 02:00

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından başlayan Türkiye-İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu’ndan istifalar tüm hızıyla sürüyor.

Dün öğle saatlerinde grubun 361 üyesinden 136’sı istifasını yönetime ulaştırdı. Grup Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan, istifaları haklı bulduklarını, ancak yönetim olarak birtakım girişimleri sürdürebilmek için istifa etmeyeceklerini söyledi. Memecan, “Bir damla bile faydam olacaksa, çaba harcamaya devam edeceğim” dedi. İstifa eden milletvekilleri arasında AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın da bulunduğu bildirildi.


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