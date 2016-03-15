Türk IŞİD'li anlatıyor: Türkiye'ye bırakmıyorlardı, "PKK'dan intikam alacağım" deyince izin verdiler

Ankara'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 2 IŞİD üyesi örgüt içinde bulunduğu dönemi anlattı. İki üyeden biri olan Musa Canöz yargılandığı davada, "Kobane'de nöbet yaptığım sırada gerçekleri görünce Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak sebepsiz kimseyi Türkiye'ye bırakmıyorlardı. PKK'dan intikam almak istediğimi söyledim, bomba eğitimi verdiler. Fakat ailemi orada tuttular. Onlar orada olduğu için ne dedilerse yaptım" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, başkentte geçen yılbaşı gecesi bombalı eylem yapmayı planlarken yakalanan IŞİD üyesi iki ‘canlı bomba’nın yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Musa Canöz ile Adnan Yıldırım, tutuksuz sanık Zafer Altan ve avukatları katıldı. Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların beyanına geçildi.

Sanıklardan Canöz, 2012'de Suriye'ye gittiği, çeşitli yardım kuruluşlarında çalıştığını, bu sırada tanıştığı Suriye vatandaşı bir kadınla evlendiğini anlattı. Suriye'de kalıcı bir yaşam kurduğunu ancak iç savaş başlayınca eşiyle Türkiye'ye geldiğini, yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra tekrar geri döndüğü ifade eden Canöz, şunları kaydetti:

"Gittiğimizde yaşadığımız köyden Özgür Suriye Ordusu gitmiş, IŞİD gelmişti. 15 Mart 2015'de ağabeyim de Suriye'ye geldi, IŞİD'e katıldı. Peşinden yaşlı annemi, babamı sürükledi. Çatışmaya katıldı, orada kayboldu. Aramalarınız sonucu öldüğünü öğrendik. Psikolojim bozuldu, oradakiler başsağlığı dilemek yerine beni Kobani'ye nöbet bölgesine çektiler. Gerçekleri görünce Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak sebepsiz kimseyi Türkiye'ye bırakmıyorlardı. PKK'dan intikam almak istediğimi söyledim, bomba eğitimi verdiler. Fakat ailemi orada tuttular. Onlar orada olduğu için ne dedilerse yaptım. Önce Adnan Yıldırım Türkiye'ye geldi. Evi tuttu, sonra ben geldim. Bombayı imha etmeye karar verdik fakat imha edemeden yakalandık."

Canöz, bombalı eylem için Mustafa Mol'dan talimat aldıklarını iddia etti. Sanıklardan Adnan Yıldırım da eşinden ayrıldıktan sonra bazı problemler yaşadığını, bu sırada örgüt tarafından kullanıldığını savundu. Yıldırım, şunları anlattı:

"Suriye'ye Musap isimli bir arkadaşım götürdü, sonra kendisi orada öldü. Şoför olduğum için getir götür işini yapıyordum. Silahlı eğitim almadım. 2014 Eylül'de Türkiye'ye geldim, bir süre sonra geri dönünce hapse attılar. Bana yapmadılar ama oradakilere işkence yapıyorlardı. İslam'da işkence yok. Musa'nın ağabeyi ölünce soğudum, ayrılmaya karar verdim. Mustafa Mol, Türkiye'de PKK'ya yönelik bir eylem yaptırmak istedi. Türkiye'ye geçmek için kabul ettim. 2-3 gün bomba eğitimi aldık. Onların yönlendirmesiyle bazı yerlerde keşif yaptık. Bomba düzeneği hazırladık ama eylem yapmadan vazgeçtik. Bombayı imha etmeden yakalandık."

Tutuksuz sanık Zafer Altan ise ticaretle uğraştığını, çocuğunu bulmak üzere Suriye'ye giden ve orada kalan Hayri Yalçın ile bu şekilde tanıştığını ileri sürdü.

Altan, "Hayri Yalçın'ın çocuğu Suriye'ye gitmişti, kurtarmak için peşinden gitti ama öldüğünü öğrendi. Sonra orada kaldı. Beni Suriye'den telefonla arayarak, Çubuk'ta bulunan eşini Elbeyli'ye getirmemi istedi. Uzun yıllar tanıdığım için insanlık namına kabul ettim. Antep yakınlarında yolda jandarma çevirmesine takıldık. Durumu olduğu gibi anlattım, geri çevirdiler. Mustafa Mol'u tanımıyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme, bazı eksiklerin giderilmesi ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, Suriye'deki çatışma bölgelerine giderek terör örgütü IŞİD'e katılmaya hazırlandıkları iddiasıyla Aycan ve Muhammed Çomak adlı kardeşler hakkında açılan davanın görülmesine de aynı mahkemede başlandı. Duruşmaya sanıkların ağabeyi Münür Çomak katıldı. Çomak, kardeşlerinin adreslerinin sorulması üzerine, "Adres yok. Suriye'ye gitmişler ve Muhammed vefat etmiş. Aycan da orada. Gelmek istiyor ama gelemiyor" dedi.

Kardeşleriyle ilgili ihbarda bulunmasına rağmen Suriye'ye gitmelerinin engellenemediğini ifade eden Çomak, "Ölen adamın neyini yargılayacaksın? Diğer kardeşim de ölecek" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede soruşturmanın, sanıkların ağabeyinin, "kardeşlerinin, IŞİD'in, Suriye'de kontrol ettiği topraklara gitmek üzere hazırlık yaptığı" ihbarı üzerine başlatıldığı, emniyet güçleri tarafından AŞTİ'de Gaziantep'e gitmek üzereyken yakalanan kardeşlerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest

bırakıldıkları anlatılıyor. Kardeşlerin herhangi bir terör eylemine katılmadığı, bununla birlikte "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediklerine dair dava açmaya yeterli şüphe bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü IŞİD üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları isteniyor.