-TÜRK İŞÇİLER: 10 GÜN YİYECEK BULAMADIK MARMARİS (A.A) - 02.03.2011 - Muğla Valisi Fatih Şahin, Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamında, bugüne kadar toplam 9 bin 500 kişinin deniz ve hava yoluyla Muğla'ya giriş yaptığını söyledi. Vali Şahin, Orhangazi-1 ve Osmangazi-1 feribotlarıyla Marmaris Limanına bu gece toplam 2 bin 500 yolcunun geldiğini belirterek, ''Bugün gelen yolcuların bin 550'si yabancı uyruklu. İlk 4 günde gelen yolcu sayısı toplam 7 bin civarında. Gelen yolcuların yaklaşık yüzde 10'u yabancı uyruklu yolculardan oluşuyor'' dedi. Şahin, yaklaşık 2 bin civarında yolcunun askeri uçaklarla Dalaman Havalimanına geldiğine işaret ederek, ''Bugüne kadar toplamda 9 bin 500 kişi hava ve deniz yoluyla gelmiş oldu. Görevli arkadaşlarımız çalışmaları ivedilikle yürüttü ve bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Hazırladığımız araçlarla yolcularımızı arzu ettikleri yere gönderdik'' diye konuştu. Gemiden inen Türk ve yabancı yolcularla yakından ilgilenen Vali Şahin, yolcuların otobüslerle memleketlerine gönderilmesi sürecini de bizzat takip etti. -TÜRK YOLCULAR- Orhangazi-1 feribotunda yolculuk eden 460 Türk yolcu, gemi limana yaklaştığı andan itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla ''En büyük Türkiye'' sloganları attı. Türk yolcular, Libya'dan tahliyeler kapsamında 20'den fazla ülke vatandaşının da gemi ve uçaklarla Türkiye'ye getirildiğine işaret ederek, ''Türkiye bu tahliye operasyonuyla 20'den fazla ülke vatandaşının sevgisini kazandı. Yolculuk boyunca yabancı yolcularla çok iyi anlaştık. Özellikle Taylandlı yolcular sempatik davranışlarıyla tüm yolcuların ilgi odağı oldu. Gemide 400'den fazla Taylandlı yolcu vardı'' dedi. Limanda bekleyen gazetecilere yaşadıklarını anlatan Türk yolculardan Behçet Karakadak, yolculuk öncesinde 10 gün boyunca Bingazi kentinde beklediklerini söyledi ve ''Şantiyemizi basan yağmacılar eşyalarımızı dağıttılar, telefonlarımıza ve değerli eşyalarımıza el koydular. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyum. İnsan ülkesinin ve ailesinin kıymetini böyle zamanlarda daha iyi anlıyor'' diye konuştu. -''10 GÜN YİYECEK BULAMADIK''- Yolculardan Hakkı Özdemir de yaklaşık 10 gün boyunca ülkeden kaçabilmek için çaba harcadıklarını belirterek, ''Arkadaşlarımızla birlikte şantiyemizde mağdur olduk. Yaklaşık 10 gün yiyecek bulamadık. Bir ekmeği 2-3 kişi paylaşarak idare ettik. Yağmacılar özellikle telefonlarımız başta olmak üzere elbiselerimize kadar el koydular. Silah, bıçak ve masatlar ile eşyalarımıza zorla el koydular. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz ve artık Libya'ya dönmeyi düşünmüyorum'' dedi. Yolculuk boyunca, gemi personelinin kendilerine gösterdiği sıcak yaklaşım için de teşekkür eden Türk yolculardan Yaşar Akdenizli, şunları söyledi: ''Biz batı bölgesinde olduğumuz için olaylardan fazla etkilenmedik. Fakat tabii ki orada durmak insanı yeterince tedirgin ediyor. Birkaç tatsız olaya şahit olduk. Büyük olmasa da tatsızdı bizim için. Çünkü sonuçta orada korumasız bir şekilde bekliyoruz. Ülkemiz erken önlem alarak bizi daha kötü olaylardan kurtardı ve yine ülkemizin desteğiyle buralara kadar geldik. Olaylar 17 Şubatta patlak verdi. Öncelikle olaylar ülkenin doğu tarafında başladı. 17 Şubattan bugüne kadar şantiyemizde kapalı kapılar ardında bekledik. Yaklaşık 18 saat süren yolculuğun ardından ülkemize ulaştık.'' -KIZILAY'IN ÇALIŞMALARI- Türk Kızılayı tarafından Osmangazi-1 gemisindeki yolculara 8 bin adet, Orhangazi-1'deki yolculara ise 7 bin 500 adet gıda paketi dağıtıldığı öğrenildi. Ayrıca, 2 gemideki yolculara 6 bin adet battaniye ve ayrıca tıbbi sarf malzemesi, hijyen seti dağıtıldığı ve 4 uzman personel ve 1 psikologdan oluşan 10 kişilik Kızılay ekibinin bu gemilerde yolculuklar esnasında görev yaptığı bildirildi. Bu arada, Türk Kızılayı ekiplerinin deniz yoluyla gelenler için Marmaris Limanı'nda, hava yoluyla tahliye olan vatandaşlar için ise Dalaman Havalimanında gerekli bütün tedbirleri aldığı gözlendi.