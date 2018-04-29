Türk işadamının takımına 'yasadışı uygulama' suçlaması

Eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Hollanda 1. futbol ligi (Eerste Divisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın teknik direktörü Sunday Oliseh, "yasadışı uygulamalara katılmak istemediği" için görevine son verildiğini öne sürdü.

Ülkenin Premier Ligi olan Eredivisie'nin bir alt liginde mücadele eden Fortuna Sittard yönetimi ise, Oliseh'in açıklamalarının asılsız olduğunu savunarak, konuyu Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Tahkim Kurulu'na götüreceklerini açıkladı.

Hollanda 1. liginde 44 puanla üçüncü sırada bulunan Fortuna Sittard, son 4 maçtını da kaybetti. Bunun üzerine teknik direktör Sunday Oliseh'in görevine son verildiği açıklandı.

Fortuna Sittard yönetimi, uzun süreden beri devam eden olumsuz davranışları nedeniyle 43 yaşındaki Nijeryalı teknik adamla ilişiğin kesildiğini bildirdi.

Bunun üzerine Çarşamba günü Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Oliseh, "Yasadışı uygulamalara katılmayı ve kanunları ihlal etmeyi reddettiğim için Fortuna Sittard tarafından görevime son verildi" iddiasında bulundu.

Nijerya Milli Takımı, Ajax ve Juventus ve Borussia Dortmund takılmarının eski futbolcusu olan Aliseh, "yasadışı uygulamaların" ne olduğunu açıklamadı.

Oliseh, Voetbal International dergisine verdiği röportajda, "Ayrıntılarını açıklayamam çünkü konu şu an avukatlarımda. Benim yaşımda ve kariyerimdeki bir kişi yasadışı işlere bulaşmak istemez. Hayatım boyunca hiç yasadışı işe karışmadım, karışmam da" diye konuştu.

Fortuna Sittard kulubü ise, Perşembe günü yazılı bir açıklama yaparak, Sunday Oliseh'in iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Kulüp, "temeli olmayan suçlamalar" dediği Oliseh'in iddialarıyla ilgili olarak Hollanda Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvurulacağını bildirdi. Böylece, tarafsız bir kurul olan tahkimin, Oliseh'ten iddialarını kanıtlamasını isteyebileceği vurgulandı.

Fortuna Sittard açıklamasında, Nijeryalı teknik adamın kaybedilen son 4 maç yüzünden değil, uzun süreden beri kulüp içinde devam eden olumsuz davranışları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Oliseh'e kamuoyu önünde karşılık vermek yerine hukuki yola başvurulacağı kaydedildi.

Hollanda'nın en eski profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, ülkenin en güney ucunda bulunan, Belçika ve Almanya sınırındaki Sittard kentinde bulunuyor.

Takımın çoğunluk hisseleri 2016 yılında 900 bin euro karşılığında, eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün de aralarında bulunduğu bir grup Türk işadamı tarafından satın alındı.

Bu, Türk işadamlarının yurtdışında yaptığı en büyük spor yatırım olarak değerlendiriliyor.

Fortuna Sittard kulübünün başkanlığını yürüten Işıtan Gün, Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray takımında iş geliştime direktörü ve finans sorumlusu olarak görev yaptı.

Fortuna Sityard, Hollanda 1. Liginde 49 panla lider surumdaki NEC'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.