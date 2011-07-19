Türk-İş ile hükümet anlaştı

T24 - Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, düşük ücretlilere 100-150 lira iyileştirme yapılacak.



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 230 bin işçiyi ilgilendiren kamu kesimi toplu iş sözleşmelerine ilişkin Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.



Konuya ilişkin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Faruk Çelik ile Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu tarafından yapılacağı kaydedildi.



Anlaşmaya göre, kamu işçisine 2011 zammı yüzde 4+4 olarak belirlendi ayrıca düşük ücretlilere 100-150 lira iyileştirme yapılacak.





