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Politika

Türk-İş ile hükümet anlaştı

Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, düşük ücretlilere 100-150 lira iyileştirme yap

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, düşük ücretlilere 100-150 lira iyileştirme yapılacak. 

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 230 bin işçiyi ilgilendiren kamu kesimi toplu iş sözleşmelerine ilişkin Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlandığı bildirildi. 

Konuya ilişkin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Faruk Çelik ile Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu tarafından yapılacağı kaydedildi. 

Anlaşmaya göre, kamu işçisine 2011 zammı yüzde 4+4 olarak belirlendi ayrıca düşük ücretlilere 100-150 lira iyileştirme yapılacak.


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