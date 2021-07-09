Türk -İş, hükümetin, kamu işçilerine zam teklifini yorumladı: Kabullenmemiz mümkün değil, bir pazarlık payı vardı ama bu kadarını da biz beklemiyorduk

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamu işçileri için önerdiği 60 TL ile 100 TL arasında değişen ücret artışına ilişkin, “Bunu biz Türk-İş olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Elbette ki 4800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama bu kadarını da biz beklemiyorduk” dedi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Hak-İş ile birlikte; Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda yapılan kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın 60 TL ile 100 TL arasında değişen artış teklifini kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirten Ağar, şunları kaydetti:

“30 Mayıs’ta Hak-İş ile birlikte Türk-İş olarak, kamu çerçeve protokolünü Sayın Bakanımıza sunmuştuk. Bugün de bizim vermiş olduğumuz teklife karşı sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bizim talebimize karşı bir teklif sundular. Bu teklifi biz aldık. Tabi bunun müzakeresi bugünden itibaren başlamış oldu. Dolayısıyla, bizim taleplerimizi Sayın Bakanımızın vermiş olduğu teklifler, karşılaması mümkün değil.

Bu konuda, rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz düşük ücretler özellikle, 4800 liraya çekilmesini istemiştik. Sayın bakanlığımız da bu talebe karşı, 3577 lira ile 3750 Tl ücret alanlara 100 TL seyyanen zam, 3750 TL ile 4000 TL’ye kadar ücret alanlara 60 TL seyyanen zam talep ettiler.

Birinci altı ay yüzde 9, ikinci altı ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5’i geçerse artan kısmın tamamı diye böyle bir talepte bulundular. Diğer taleplerimizi de daha sonra müzakere edeceğimizden bahsedildi. Tabi ki bu, sayın bakanlığımızın talebi. Kendilerinin görüşü. Ancak, bunu biz Türk-İş olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Bunu tekrar biz, kendi kurullarımızda görüşeceğiz. Kendi kurullarımızda tartışacağız. Elbette ki 4800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama bu kadarını da biz beklemiyorduk. Zaten şu an devletin açıklamış olduğu rakamlara göre, en düşük memur maaşı 4880 lira. Yani buna dahi yaklaşmamakta. Dolayısıyla, daha sonraki günler, sayın bakanımızın dediğine göre bayramdan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Bayram sonuna kadar kendileri tekrar bir çalışma yapacaklar. Bizim amacımız, bu toplu iş sözleşmesinin masa başında çözülmesi. Masa başında çözülmesi çok önemlidir.” (ANKA)