'Türk-İş eski başkanı 300 bin TL'lik makam aracını teslim etmiyor'

Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nın sıfır değeri 300 bin lira civarında olan makam aracını beraberinde götürdüğü ve teslim etmediği belirlendi. Bir Türk-İş yöneticisi, “Aracı geri talep ettik ama yanıt gelmedi” dedi.

TÜRK-İŞ’te makam aracı krizi yaşanıyor. Geçen yıl Eylül başında istifa eden Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, sıfır değeri 300 bin lira civarında olan makam aracını beraberinde götürdü. Bir Türk-İş yöneticisi yaşanan durumu, “Çocuklarının aracı kullandığı yönünde iddialar var. Belli bir dönem için aracı götürmüştü, ancak geri gelmedi. Aracı geri talep ettik ancak bir yanıt gelmedi, tekrar isteyeceğiz” diyerek anlattı.

Farklı iddialar var

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde yer alan kulis bilgilerine göre, halen Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kumlu, Türk-İş’teki görevinin istifasının ardından Audi A6 model lüks makam aracını da beraberinde götürdü. Aracın halen Kumlu’nun kullanımında olduğu ileri sürülürken, yakıt, bakım ve bütün masraflarının da belli bir döneme kadar Türk-İş muhasebesince karşılandığı öğrenildi.

Yakıtı kestik

İsmini vermek istemeyen bir Türk-İş yöneticisi de yaşanan sıkıntıyı doğruladı. Bir yönetici “Geçtiğimiz yıl istifa ettiğinde, yeni bir araç temin edene kadar bu aracı kullanabileceği söylendi, nezaketen böyle bir teklif söz konusu oldu. O da hayır demedi. Ama bu zamana kadar araç gelmedi” dedi. Yönetime Türk-İş’e ait makam aracının Kumlu’nun çocukları tarafından kullanıldığı bilgilerinin geldiğini de söyleyen yönetici şunları söyledi:

“Bu iddialar doğru mudur, değil midir araştırmadık. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim bir benzin istasyonu zinciriyle anlaşmamız var. Onunla anlaşmamızı o araç için hemen iptal ettik. Aracı tekrar istiyoruz. Bayramdan önce bize geri dönmesi için sayın Kumlu’dan aracı isteyeceğiz.”

Araç, plakayla gündeme gelmişti

AKİL insanlar heyetinde yer alan Mustafa Kumlu’nun Türk-İş Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracı, geçtiğimiz yıl plakası ile gündeme gelmişti. Aracın plakasında TC ifadesinin yer alması haber konusu olurken, Kumlu konuyla ilgili sorulara “Makam otomobilimin plakası bir yıldır böyle. Bundan asla gocunmuyorum” demişti.