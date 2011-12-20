Türk iş dünyası bastırdı, Fransızlar da lobiye başladı

T24 -

İşadamlarından çıkarma



Sarkozy’ye mektup yazdılar

Fransızlar da istemiyor



‘Türkiye’de izinsiz yaşayan Ermeniler var’

Türkiye pazarı Fransa için 'vazgeçilmez'

Milliyet gazetesinden Songül Hatırısu'nun haberine göre, kriz nedeniyle Fransa’da halk desteğini kaybeden Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin "Ermeni soykırımı"nı inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını tekrar Fransa Parlamentosu’na taşımasına tepkiler büyüyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sarkozy’e gönderdiği mektuptan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketleri de mektup yazacak. Fransa’daki Airbus ve Sinop’ta yapılacak nükleer santrale talip olan EDF’nin de aralarında bulunduğu şirketler Sarkozy’e ‘Türkiye’deki milyarlarca dolarlık yatırım fırsatlarını kaçırmayalım’ mesajı veriyorlar.Türk iş dünyası da Ermeni soykırımını inkar edenlere 45 bin euro para cezası ve 1 yıl hapis öngören yasa teklifinin Fransa Parlamentosu’nda görüşüleceği 22 Aralık öncesi Fransa’ya çıkarma yaptı.TOBB ve TÜSİAD heyetinin Paris yolculuğunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Murat Yalçıntaş, TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük’le İstanbul-Paris hattında sohbet ettik. Uçaktaki sohbetimizde ayrıca Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu da vardı.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yla birlikte Ankara’da Türkiye’de faaliyet gösteren önemli 30 Fransız şirketin yetkilileriyle toplantı yaptıklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda olacak sıkıntıları aktardık. Hepsi Fransa’daki merkezlerine durumun ciddiyetini bildireceklerini ve ayrıca Sarkozy’e mektup göndereceklerini söyledi” dedi.Hisarcıklıoğlu, Türk diasporasını harekete geçirdiklerini de kaydetti. Dünya Türk İş Konseyi’nin Fransız 55 delegesi arandı. 5 büyük dernek başkanıyla görüşüldü. Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komitesi Başkanı’nın Avrupa’da lobi faaliyetine başladığını kaydetti.Bu kanunun tamamen Sarkozy’nin talimatıyla hazırlandığını söyleyen Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, “Sarkozy’yi caydıracak tek unsur Fransız iş çevrelerinin baskıları. Axa’nın CEO’su Henri de Castries, Sarkozy’e danışmanları aracılığıyla ‘Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Fransa şu an kendi ayağına kurşun sıkıyor’ dedi.Grup içinde Airbus’un da olduğu savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketin başkan yardımcısı Sarkozy’yi uyararak, ‘Türklerle ilişkimizi siyasi endişelere kurban etmeyelim’ mesajı verdi. Sinop’ta nükleer işiyle ilgilenen Fransız Elektrik Şirketi’nin patronu da Sarkozy’ye ‘Türkiye ile 40-50 milyar euro’luk bir işten sözediyoruz. Bu yaptığınızla Fransa için büyük bir fırsatın önüne geçiyorsunuz’ şeklinde tepkisini dile getirdi” diyerek Fransız sermayesinin Sarkozy’ye baskısını anlattı.Fransızların Ermeni yasa tasarısına karşı lobi yapmak için Paris’te bulunan Galatasaray Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Fransa’daki çalışmalarda bulunan Türk işadamlarından. Kıraç, Galatarasay Vakfı aracılığıyla da başta Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe olmak üzere pek çok ilgiliyle görüşmeler yaptığını kaydetti. Kıraç, “Türkiye bu tür bir lekeyi almamalı” dedi.Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’de şu an izinsiz yaşayan, bir şekilde Türkiye’de yaşamaları hoşgörülen 100 bin Ermeni vatandaş var. Tasarı hayata geçerse Türkiye ile Ermeni ilişkileri kötüye gider.”Türkiye Fransız ilişkilerinin normale dönmesi için lobi yapan Fransız ortaklı firmalar arasında Axa ve Airbus başı çekiyor. Fransız nükleer sektörü de lobi faaliyetlerinde etkin durumda.- Fransız Axa Grubu’nun Türkiye’deki sigorta şirketi Axa’nın pazar payı ekim ayı itibariyle yüzde 11.31’e çıktı. Axa’nın 10 aylık prim üretimi 1 milyar 579 milyon TL.Havada 40 milyar dolar var- Türkiye’nin 2023’te 650 yolcu uçağının olması öngörülüyor, bu da yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. THY filosunda 88 Airbus yolcu uçağı ve 6 kargo uçağı var. Onur Air filosunun tamamı Airbus olan 33 uçağı bulunuyor. Atlasjet’in 13 ve AnadoluJet’in ise 2 Airbus’ı var. Türk havacılık sektörü Airbus için çok önemli bir noktaya gidiyor.Nükleerde 20 milyar dolar- Türkiye nükleer enerji için önemli bir pazar. Rusların Mersin’de yapacağı nükleer santralin maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar. Bu santral için Fransız kamu şirketi Electricite de France ile görüşüldü. Sinop’ta Japonların yapması planlanan santralın sürencemede kalması, Fransa gibi ülkeleri Sinop için umutlandırmış durumda.- Türkiye ve Fransa arasındaki ticaret hacmi 2010 itibariyle 14.2 milyar dolar oldu. 2010’da Türkiye’nin ihracatı önceki yıla göre yüzde 2.8 düşüşle 6.05 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 15.4 artışla 8.17 milyar doları buldu.50 bin Türk çalışan...- Türkiye’deki Fransız sermayeli firmalarda yaklaşık 50 bin kişi istihdam ediliyor.- Türkiye’deki en büyük Fransız yatırımları şöyle: Renault (otomotiv), Peugeot (Otomotiv), Schneider (Elektrik), Valeo (Oto yan sanayi), Lafarge (Çimento), Danone (Gıda), Carrefour (Perakende), Axa (Sigorta), Groupama (Sigorta), BNP Paribas (Finans), Sodexo (Yiyecek hizmetleri), Accor (Turizm), Club Med (Turizm).