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Ekonomi

Türk-İş : Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 5 bin lirayı geçti

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) yaptığı hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5 bin lirayı da aştı

27 Ekim 2017 18:54

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nun (Türk-İş) yaptığı hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5 bin lirayı da aştı.
Türk-İş\'ten yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,544 liraya, yoksulluk sınırı da 5 bin 30 liraya yükseldi.
Açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı da Ekim\'de bir önceki aya göre yüzde 1.43 arttı.
Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Ekim ayında açlık sınırı 1,405 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 577 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,522 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 959 liraydı. (Tablo)

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