Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu istifa etti

Türk-İş’te geçtiğimiz yıl sendikalar yasasının görüşmeleri sırasında Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri arasında başlayan gerginlik Kumlu’nun istifası ile son buldu. Mustafa Kumlu’nun bu sabah Türk-İş Genel Merkezi’ne geldiği ve istifasını sunduğu öğrenildi.

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Kumlu’nun istifası işleme konulurken, Kumlu da Türk-İş Genel Merkezi’ni terk etti. Kumlu’nun öğleden sonra saat 16.00’da Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile bir araya gelip “hakkınızı helal edin” diyeceği öğrenildi.