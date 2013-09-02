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Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu istifa etti

Türk-İş'te geçen yıl sendikalar yasasının görüşmeleri sırasında Kumlu ve yönetim kurulu üyeleri arasında başlayan gerginlik istifa getirdi

02 Eylül 2013 18:23

Türk-İş’te geçtiğimiz yıl sendikalar yasasının görüşmeleri sırasında Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri arasında başlayan gerginlik Kumlu’nun istifası ile son buldu. Mustafa Kumlu’nun bu sabah Türk-İş Genel Merkezi’ne geldiği ve istifasını sunduğu öğrenildi.

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Kumlu’nun istifası işleme konulurken, Kumlu da Türk-İş Genel Merkezi’ni terk etti. Kumlu’nun öğleden sonra saat 16.00’da Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile bir araya gelip “hakkınızı helal edin” diyeceği öğrenildi.

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