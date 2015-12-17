Türk-İş Başkanı: Kıdem tazminatının bu halinden memnunuz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin açıkladığı eylem planında yer alan ve 3 ay içinde hayata geçirilmesi amaçlanan yeni kıdem tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Biz bu kıdem tazminatının bu şekliyle memnunuz” dedi.

CHP’li Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve beraberindeki heyet Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ergün Atalay, “Kıdem tazminatı konusu son yıllarda her 6 ayda bir pişirilip pişirilip önümüze getiriliyor” diyerek, kıdem tazminatının bu şeklinden memnun olduklarını söyledi. Atalay, “Özellikle kıdem tazminatından dolayı iş garantimiz oluyor. Her ortamda bunu söyledim. Cumhurbaşkanı, Başbakanın huzurunda söyledim. Çalışma Bakanına dün bir daha söyledim. Bu konuyla ilgili geriye gidecek bir işin içinde olmayız” dedi.

CHP’li komisyon üyelerinin kabulü sırasında kıdem tazminatı, kiralık işçilik ve İş mahkemelerinin yerine zorunlu arabuluculuk sistemiyle ilgili konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, şunları söyledi:

“İş mahkemeleri ile ilgili işverenlerin uzun yıllardır mahkemelerin büyük bölümünün işçilerin lehine karar veriyor diye serzenişleri var. Benim açmak istediğim konulardan bir tanesi o. Şimdi burada biz mahkemeye gidip hakime şunu şöyle yap öyle bir şansımız da yok işverenlerin bu konuda şansı bizden daha çok. Burada yargı bağımsız ve adaletli olursa burada işler güzel olur. Ama maalesef bu çıkan kararlardan belli bir kesimler rahatsız ki böyle bir şeyi getirmeyi arzu ediyorlar işin özü bu. Bu kıdem tazminatı ile ilgili ise son yıllarda her 6 ayda bir pişirilip pişirilip önümüze getiriliyor. Biz bu kıdem tazminatının bu şekliyle memnunuz. Özellikle kıdem tazminatından dolayı iş garantimiz oluyor. Her ortamda bunu söyledim.

"Kıdemde geriye gidecek bir iş içinde olmayız"

Cumhurbaşkanı, Başbakanın huzurunda söyledim. Çalışma Bakanına dün bir daha söyledim. Bu konuyla ilgili geriye gidecek bir işin içinde olmayız. Kiralık işçilerle ilgili dünyada bunun kötü örnekleri var. Ama tarımla ilgili ve evdeki bakım hizmetleri ile ilgili sıkıntılar var. Onları da dar bir kapsamda oturup konuşmak lazım. Bizim tarımla ilgili sıkıntılarımız var. Ama bu kapıyı açarsak korkumuz şu bu kapıdan bir giriyorlar bir daha çıkmıyorlar. Onun için biz fonlarla ilgili fonların geçmiş akıbetini biliyoruz onun için bize fon dendiği zaman sıkıntı basıyor. Onun için bu dönemde işimizin zor olduğunu biliyorum. Türk-İş'in genel kurul kararı var. Genel kurul kararı olmasa da işçilerin geleceği ile ilgili olumsuz bir kararın altına imza atmam. İşçinin lehine müspet bir şey varsa oturup tartışırız.”

CHP’li Yakup Akkaya 64. hükümet eylem planının çalışanlar için iyi şeyler söylemenin mümkün olmadığını belirterek, işçilerin lehine olabilecek yasal düzenlemelerin çıkması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Akkaya şöyle konuştu:

“Esnek çalışmadan, kiralık işçilik bürolarından, kıdem tazminatı ile ilgili yeni düzenleme çalışmalarından ve en önemlisi belki kıdem tazminatı bu dönem işçileri en fazla sıkıntıya sokacak ama CHP olarak sizler de Türk-Iş olarak bize destek verdiğiniz takdirde üstesinden geleceğimize inandığımız iş mahkemelerinin yerine zorunlu arabuluculuk sisteminin getirilmesi belki de sizi de en çok tedirgin eden uygulamalardan birisi olacaktır.

Bununla ilgili mecliste çalışmalarımızı yaparken komisyon üyeleri olarak öncesinde sizlerle bir araya gelerek bu yasal düzenlemelere karşı sizin lehinize olabilecek düzenlemeleri çıkartmak konusunda biz elimizden gelen çalışmayı yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Ama işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Bunu da sadece ana muhalefet partisine yüklemek çok doğru değil ancak örgütlü gücün bizi bu anlamda haklı ve meşru taleplerimizin hayata geçmesi için bu konuda örgütlü bir şekilde sizinde bizim yanımızda olmanız bu anlamda çalışmalarımıza ivme katacaktır. Bundan sonraki süreçte çalışma hayatının sorunlarını mecliste çözmek için sendikalarla birlikte çalışacağız.