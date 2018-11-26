Türk-İş: Asgari ücretten vergi alınmasın

Türk-İş, işçi ücretlerindeki vergi kesintileriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve partilere taleplerini içeren yazı gönderdi. Türk-İş Konfederasyonu, ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu vurgulayarak, “Asgari ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı düşünülmekte” görüşünü paylaştı.

Konfederasyon, işçi ücretlerindeki vergi kesintileriyle ilgili görüş ve taleplerini içeren yazıyı Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TBMM’de grubu bulunan partilere gönderdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar imzasını taşıyan yazıda, vergi adaletinin gerçekleşmesi için konfederasyonlarının yıllardır dile getirdikleri düşüncelerin hayata geçirilmesinin aciliyet kazandığı vurgulandı.

Yazıda, “Yılbaşında yüzde 15 olarak kesilen vergi miktarı, iki kattan daha fazla artarak yıl sonunda yüzde 35’e çıkmakta. Bu nedenle işçilerin ücret gelirleri yönünden mevzuatımızda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltılması, işçilerin ücret gelirlerinin vergi oranının indirilmesi ve işçi lehine belirli bir orana sabitlenerek işçilerden vergi kesilmesinin uygun olacağı düşünülmekte” denildi.

Üçte ikisi üreticiye

Yazıda, Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğuna, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğine işaret edildi.

1160 Lira gelir kaybı var

Türk-İş, yazısında ücretlilerin vergiyi yüküyle ilgili şu örneği paylaştı:

“Net ücreti 2 bin 500 lira olan bir işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan vergiye tabi başkaca hiçbir gelir (ikramiye, prim gibi) elde etmediğini düşünecek olursak; bu işçi yılın mayıs ayında yüzde 20’lik vergi dilimine; aralık ayında ise yüzde 27’lik vergi dilimine girmektedir. Buna göre, işçi yılın ilk dört ayında net 2 bin 500 lira gelir elde etmekteyken mayıs ayında net 2 bin 496 lira, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında net 2 bin 351 lira, aralık ayında ise 2 bin 234 lira gelir elde etmektedir. Bu açıdan bakıldığında işçi yüzde 20’lik ve yüzde 27’lik vergi dilimlerine dahil olduğunda yılda toplam net 1160 lira gelir kaybına uğramakta.”

Öte yandan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Asgari ücretliden vergi alınmasın" şeklinde araştırma önergesi vermiş, bu talep AKP ve MHP'lilerin oyları ile reddedilmişti.

TIKLAYIN - İyi Parti'nin ‘asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi