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Dünya

Türk iş adamının yatı Mikonos'ta battı

Teksilci İshak Cerit'e ait 35 metrelik lüks yat Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda battı

20 Ağustos 2015 18:39

Yunanistan'ın Mikonos Adası’nda işadamı İshak Cerit'e ait lüks yat battı. ABD bayraklı 'Aloha' adlı yat, demirli olduğu Psarou Koyu'nda batarken, teknede kaptan ve üç çalışan bulunduğu öğrenildi. Kazada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Sanayici İshak Cerit'in 35 metrelik lüks yatının bugün saat 09.00 sıralarında battığı öğrenildi. 

Yunanistan’ın www.mykonosdaily.gr internet sitesinde yer alan haberde, yatın, içindekilerin kurtarılmasından 20 dakika sonra battığı bilgisi yer aldı.

Teksilci olan Cerit, eski manken Esin Moralıoğlu'yla evli.

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