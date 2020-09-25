Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL

Türk-İş 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 9793 lira olarak hesaplandı.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 02 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı, yılın ilk 8 ayı itibarıyla önceki yıl sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 928 lira artış gösterdi. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için 1248 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı.