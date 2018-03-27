Türk-İş : Açlık sınırı 1,663 liraya, yoksulluk sınırı 5,416 liraya yükseldi

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nun (Türk-İş), Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,663 liraya, yoksulluk sınırının ise 5,416 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş\'ten yapılan açıklamada, \"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,662 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5,416 lira oldu\" denildi.

Türkik-İş verilerine göre, geçen ay ise açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira, geçen yıl Mart ayında da açlık sınırı 1,481 lira, yoksulluk sınırı 4,823 lira düzeyindeydi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 2,055 lira olarak gerçekleşti.

Türk-İş\'ten yapılan açıklamada Mart\'ta yaş-sebze fiyatlarının Mart ayında artışa geçtiğine dikkat çekildi ve şu görüşlere yer verildi:

\"Yaş-sebze fiyatlarındaki artışta, özellikle benzin ve motorine son dönemde gelen zammın etkisinin olduğu pazar esnafı tarafından ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay 4.04 lira olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4.40 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4.17 lirayken, bu ay 4.58 liraya, geçen ay 3.67 lira olan meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 3.93 liraya yükseldi.\" (Tablo)