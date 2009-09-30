Türk İntikam Birliği aydınları ölümle tehdit etti!

Türk İntikam Birliği Teşkilatı Genelkurmay Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunanları ölümle tehdit etti.

T24 -Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında geçen pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan dokuz aydın hakkında Türk İntikam Birlikleri Teşkilatı (TİBT) 'imha kararı' alındığını açıkladı. Suç duyurusunu imzalayanların tümüne gönderilen bir e-mektupta bu amaçla, 27 Türkçü şehir savaşçısı“nın görevlendirildiği belirtildi.



'BAŞBUĞ YETKİSİNİ AŞDI, SUÇ İŞLEDİ, YARGILAYIN!'



TİT (Türk İntikam Tugayları) adlı ırkçı-faşist örgütün yeni yapılanması olarak değerlendirilen TİBT’nin yolladığı tehdit bildirisininm tam metni şöyle:

...Kutsal Türk Devleti’ni var eden yüce Türk Irkı’nın yaşama güvencesi ve teminatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her fırsatta kinlerini ve nefretlerini kusarak cephe alan Ufuk Uras, Baskın Oran, Cengiz Algan, Ahmet İnsel, Mebuse Tekay, Oya Baydar, Aydın Engin, Mithat Sancar, Sezgin Tanrıkulu, Türk Irkı’na ve ordusuna karşı açıktan bayrak açmanız gaflet dalalet ve ihanet göstergesidir!

Sayın İlker Başbuğ paşamızın Mardin’in Nusaybin İlçesinde Sınırtepe karakolunda yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratma girişimleriniz sonuçsuz kalacaktır!

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sunduğunuz suç duyurusu ile idam fermanlarınızı kendi ellerinizle imzalamış bulunmaktasınız. Sözde aydın Türk düşmanı Baskın Oran bir süre önce Türk İntikam Birliği Teşkilatı tarafından uyarılarak Baskın Oran’ın imhası için 3 Türkçü şehir savaşçısı, komutanımız Savaşan Atsız tarafından görevlendirildi. Bu bağlamda Türkçü timlerimiz gelecekte yer ve iz tespiti sonucunda gereken adımlar atılarak imha harekatı başarıya ulaştırılacaktır. Baskın Oran için çember daralmıştır!

Son gelişmeler ışığında, Ufuk Uras, Baskın Oran, Cengiz Algan, Ahmet İnsel, Mebuse Tekay, Oya Baydar, Aydın Engin, Mithat Sancar, Sezgin Tanrıkulu, Türk İntikam Birliği Teşkilatı’nın kara listesinin üst sırasına, komutanımız Savaşan Atsız’ın talimatı ile alınmıştır.

Türk İntikam Birliği Teşkilatı’nın kara listesinde yer alan imha edilmesi gereken öncelikli Türk düşmanları’nın artması sonucu, adı geçen Türk düşmanları’nın imhası için 27 Türkçü şehir savaşçısı, komutanımız Savaşan Atsız tarafından görevlendirilmiştir.

Türk Irkı’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan her saldırı şiddetle karşılığını bulacaktır!

Yaşasın Irkçı Türkçü direniş hareketi, TİBT- Türk İntikam Birliği Teşkilatı

Yaşasın Türkçü komutanımız Savaşan Atsız ve Türkçü şehir savaşçıları

Ya Türkçü Devrim, Ya Ölüm!"