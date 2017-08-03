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'Türk ifşa siteleri’ne karşı kampanya: Bu rezaleti durdurun!

Change.org'da imza kampanyası başlatıldı

03 Ağustos 2017 14:47

Kadınların sokakta, mağazalarda, tuvaletlerde gizlice çekilmiş video ve görüntülerinin yayınlandığı ‘Türk ifşa siteleri’ ile ilgili tepkiler büyüyor. Özellikle sosyal medyada tuzağa düşürülen küçük yaştaki kız çocukalrının görüntülerinin de olduğu bu sitelere kredi kartı ile üye olunuyor. Bazılarının üye sayısı 200 binleri buluyor. Ekşi sözlükte bir kullanıcının konuyla ilgili girisinden sonra Change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Kampanya'da özellikle küçük kız çocuklarının mağdur edildiğinin altı çizilerek "Bu rezaleti durdurun!" dendi.

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcı, bir tyakınının küçük kızının resminin burada yayınlandığını, siteye bununla ilgili başvuru yapmalarına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini yazmasının ardından Change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Büyük destek gören ve bir anda hızla yayılan söz konusu yazıda şu bilgiler verildi:

“Dün arkadaşımın kardeşinin özel fotoğrafları bir Türk sitesi tarafından paylaşılmış, siteye girdiğimde şok oldum. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının videoları, fotoğrafları var. Adamlar bunu bir de ticarete dökmüş, sözüm ona VIP üyelik satıyorlar, banka hesapları açıkta, kredi kartıyla ödeme dahi koymuşlar. Bahsettiğim kız şehit kızı belki vicdana gelirler diye söyledim, ben orta yaşlı bir insan olarak yalvardım bu şerefsizlere, kaldırsınlar diye cevap verme tenezzülünde bile bulunmadılar. Yarın savcılığa gidip şikayet edeceğim. Çocuk bunlar çocuk!..”

Bu yazının ardından pek çok kullanıcı da söz konusu sitelerle ilgili bilgiler vermeye ve resmi kurumlara şikayet mailleri atmaya başladı.

Bazılarının üye sayısının 200 binleri bulduğu, kredi kartı ile ödemenin yapıldığı bu sitelerde gizlice çekilmiş video ve fotoğraflar, çocuk pornosu, sosyal medyada tuzağa düşürülerek elde edilmiş çoğunluğu küçük yaştaki kız çocuklarının görüntü ve resimleri yayınlanıyor. Bu sitelere para ile üye yapılıyor. Üyeler ödemeleri de bankalar üzerinden gerçekleştiriyor.

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