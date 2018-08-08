Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine konan rahip Andrew Brunson'ın tümüyle serbest bırakılmasına dek yaptırım başlatması sonrası diplomatik çözüm aranıyor. 3 bakanlıktan 9 kişilik bir heyet Washington'a giderek ABD'li yetkililerle bir araya geldi.

Adalet, Hazine-Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından 3'er temsilcinin yer aldığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığındaki ABD heyeti tarafından kabul edildi. Görüşme 1 saate yakın sürdü.



Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin diğer temaslarına devam edeceği bildirildi.

ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı. ABD’nin bu açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlayıp 5.42 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Bu gelişmelerin ardından diplomatik görüşmeler devam ederken Türk basınında ‘ABD ile bir ön mutabakat sağlandığı’ iddiasına yer verilmişti. En son olarak ABD tarafından "Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu" açıklaması gelmişti.