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TÜRK HEYETİ UCUZ ATLATTI ANKARA (A.A)

15 Şubat 2011 12:35

-TÜRK HEYETİ UCUZ ATLATTI ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil'de dün bir otele yapılan ve alınan ilk bilgilere göre en az iki güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan intihar saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada, olay sırasında otelde bulunan bir Türk heyetinin "yara almadan kurtulduğu" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, "saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar" diledi. 

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