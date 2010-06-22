Türk heyeti Heron'lar için İsrail'de

T24 - Türk teknik-askeri heyeti, son parti Heron'ların ön kabulü için İsrail'e gitti.



Türkiye ile İsrail arasında insansız hava araçlarının alım sözleşmesi doğrultusunda, 10 uçaklık Heron teslimatının kalan 4 uçağının ön kabulünü yapmak üzere kabalalık bir Türk heyeti İsrail'e geldi.



Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlenen, 9 Türk'ün hayatını kaybetttiği 31 Mayıs'taki saldırıyla Türk-İsrail ilişkileri son derece gergin bir döneme girerken, Türk heyetinin geleceği daha önce Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından da açıklanmıştı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam Tel Aviv'daki Ben-Gurion Havalimanı'na inen heyet üyeleri, geçici kabul çalışmaları için bugün Hayfa yakınlarındaki İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine intikal etti.



Savunma sanayii ile ilgili kuruluşların temsilcileriyle askeri personelden oluşan heyet, yaklaşık 10-15 gün süreyle, kalan 4 uçaklık son parti Heron'ların ve aynı parti teslimatı içinde bulunan yer sistemleri ile yedek parçaların kabul testlerini yapacaklar.



Türk heyetinin ziyaretinin ardından, Heron'ların kesin kabulünün ise İsrail'den Türkiye'ye gidecek bir grupla, Batman'daki tesislerde yapılması bekleniyor.



Yaklaşık 180 milyon dolarlık 10 uçaklık Heron filosunun ilk 6'sı, Şubat ayı sonunda Türkiye'ye gönderilmişti.







