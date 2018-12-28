Türk heyet Moskova'ya gidiyor; gündem Suriye olacak

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması ile beraber Ankara-Washington-Moskova hattında hareketlilik başladı. Cumartesi günü Ankara'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın olduğu bir heyet Moskova'ya hareket edecek.

Moskova temaslarında ilk gündem maddesi, ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'de oluşması muhtemel bir güç boşluğunun önüne geçilmesi. IŞİS'le mücadelenin aksamaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğü Ankara'nın temaslardaki gündemi olacak.

Fırat'ın doğusu da masaya getirilecek en kritik başlıklardan. Rusya'nın "Fırat'ın doğusu Suriye rejimine bırakılmalı" tezine karşılık Ankara kendi tezini masaya sürecek. Peki, Ankara'nın Fırat'ın doğusu için tezi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu anda biz Suriye'de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için. Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için" mesajı, Moskova'ya giden heyet için temel dayanak. Ankara'daki kaynaklara göre; YPG'nin uzun yıllardır sınır hattı boyunca kantonlar ile oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun bugüne kadar binlerce Suriyeli Kürdü, Arap ve Türkmen'i yerinden ettiği hatırlatılacak.

Moskova'ya Münbiç modeli önerilecek

YPG'nin zorla göç ettirdiği, silahaltına aldığı ya da köyleri yıkarak katlettiği Suriyeli Kürtlerden kurtulanlar, Türkiye'ye ve Kuzey Irak'a sığınmıştı. Yaklaşık 450 bin Suriyeli Kürt ise Türkiye'nin kamplarında yaşamaya başlamıştı. Heyet, Suriyeli Kürtlerin ve benzer durumdaki Arap ve Türkmenlerin kendi topraklarına geri dönmesi ve Fırat'ın doğusunda Tel Abyad, Ayn El Arap gibi şehirlerde demografik yapının eski haline getirilmesini masaya yatıracak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile oralarda oluşturulan model örnek gösterilecek. Türkiye'nin YPG/PYD'nin bölgedeki varlığından rahatsızlığı ve teröristler çıkarıldıktan sonra buraların Suriyelilere bırakılması görüşü vurgulanacak.

Kaynakların aktardığına göre; Ankara sadece Moskova'da değil, Washington'la gerçekleşecek temaslarda da aynı tezleri masaya sürecek. Ayrıca IŞİD ile mücadelede bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğin de ele alınacak.