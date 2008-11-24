'Türk helikopterini gören korsan kaçıyor'

BBC News’dan Christian Fraser’ın “Korsan avcılarıyla devriye” başlıklı haberinde, firkateynin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ender Kahya, gemideki helikopterin caydırıcı rolünü anlattı



İngiliz yayın kuruluşu BBC, Somali açıklarında terör estiren korsanlara karşı görev yapan NATO gücünde yer alan Türk firkateyni “Gökova”yı tanıttı.



BBC News’dan Christian Fraser’ın “Korsan avcılarıyla devriye” başlıklı haberinde, Kenya’nın Mombasa Limanı’na ulaşan yolda korsan saldırısına uğramış Rus tankerine dikkat çekildi. Gövdesi korsanların roketatarlarıyla (RPG-7) delinmiş tanker Mombasa’ya getirilirken, aynı limandan 3 milyon aç Somalili için Mogadişu’ya yardım götürmek üzere 500 millik yolculuğa çıkacak BM Dünya Gıda Programı’na (WFP) ait 3 yük gemisi gösterildi. Dünyanın en tehlikeli sularında seyreden bu yardım gemilerine “Gökova”nın aralarında bulunduğu NATO gemilerinin refakat ettiği bildirildi.



NATO Standing Maritime Group 2’de, 240 mürettebatı olan “Gökova” dışında İngiliz “Cumberland”, İtalyan sancak gemisi “Durand De La Penne” ve Yunan firkateyni “Themistokles” de yer alıyor. Haberde, dört savaş gemisinin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un talebiyle yıl sonuna kadar bölgede kalacakları vurgulandı.



24 saat alarmda



“Gökova”nın 24 saat alarmda olduğuna dikkat çeken BBC, imdat sinyali alındığında harekete geçmek üzere bir özel kuvvet timi ile helikopterin hazır beklediğine dikkat çekti.

Firkateynin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ender Kahya, BBC’ye gemideki helikopterin caydırıcı rolünü anlattı. Haberde, “Korsanlar helikopteri üzerlerinde gördüğünde eylemlerinden vazgeçiyorlar” denildi.



Korsanların limanları terk etmesinin engellenebileceğini de vurgulayan Kahya, “Bu taktik değişikliği yüksek makamlardan gelmeli. Brüksel gibi. Tabii ki gerekirse limanları bloke edebiliriz” dedi.



“Gökova” sayesinde 3 yardım gemisinin Mombasa’yı terk edebildiğine dikkat çeken BBC, gemilerden birinin haziranda Mogadişu’da korsanlar tarafından kaçırılan “Victoria” olduğunu bildirdi.

