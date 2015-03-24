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Spor

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi'ne sponsor oluyor

THY tarafından yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 'UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Resmi Havayolu Sponsoru' sıfatı ile üç yıl süreyle sponsor olunmasına karar verilmiştir" denildi

24 Mart 2015 21:39

Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olunması konusunda yönetim kurulunun karar aldığını bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, ortaklığımızın global marka bilinirliğinin ve marka algısının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli liglerinden biri olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 'UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Resmi Havayolu Sponsoru' sıfatı ile üç yıl süreyle sponsor olunmasına karar verilmiştir" denildi.

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