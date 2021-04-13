Türk Hava Yolları'ndan 'seyahat belgesi' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında duyurduğu şehirlerarası yasağın ardından açıklama yaptı. THY, "Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgesiyle havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dedi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."