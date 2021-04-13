T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Hava Yolları'ndan 'seyahat belgesi' açıklaması

13 Nisan 2021 21:21

Türk Hava Yolları (THY),  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında duyurduğu şehirlerarası yasağın ardından açıklama yaptı. THY, "Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgesiyle havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dedi. 

TIKLAYIN: Erdoğan, iki hafta sürecek 'kısmi kapanma'yı duyurdu: Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti, seyahat kısıtlaması getirildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

 

thytürk hava yollarıuçuşkısıtlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24