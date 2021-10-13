Türk Hava Yolları, kargo operasyonlarını ayırmak için SPK'ya başvurdu

Türk Hava Yolları, kargo operasyonlarını Turkish Cargo şirketine devrederek ayırmak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ayırmanın 2021 birinci yarı finansallara göre yapılacağı ifade edildi. Şirket ayırma işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Şirket ayrılma ile Turkish Cargo’ya farklı tüzel kişilik kazandıracak. THY, kargoda 3 milyar dolar gelir ve dünya çapında üçüncülük hedefliyor.

Açıklamada, Türk Hava Yolları’nın yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo'nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı belirtildi. Ayrılma sonrası Turkish Cargo’nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarılacak.