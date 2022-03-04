Türk Hava Yolları: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs genelgesi; uygulamada hangi değişiklikler yapıldı?